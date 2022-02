Moradora de prédio à margem do rio Quitandinha flagrou momento em que ônibus afundavam. Gabriel é o jovem que tenta usar escada para alcançar a margem - Reprodução de vídeo

Moradora de prédio à margem do rio Quitandinha flagrou momento em que ônibus afundavam. Gabriel é o jovem que tenta usar escada para alcançar a margemReprodução de vídeo

Publicado 21/02/2022 17:37

Rio - Uma perna mecânica foi encontrada por bombeiros do quartel de Petrópolis, no Rio Quitandinha, no Centro da cidade, na manhã desta segunda-feira. A prótese seria de um dos passageiros dos coletivos que caíram dentro do canal na altura da Rua Washington Luiz, durante as chuvas da última terça-feira (15).



Os pais do menino Gabriel Vila Real, de 17 anos, estiveram no local para confirmar se a prótese seria a mesma do seu filho, que também usava perna mecânica. A prótese não batia com a descrição, o que sugere que ela seja de outro passageiro do ônibus naquele dia.



O jovem foi um dos que apareceu em vídeo que mostra passageiros lutando para se salvar, enquanto os ônibus afundavam no Rio Quitandinha. Ele e outras pessoas tentavam escalar no coletivo, que sumia na água barrenta. Em dado momento, algumas pessoas parecem chamar pelo nome de Gabriel.

Segundo relatos de vítimas, um outro passageiro tinha perna mecânica, mas não conseguiu sair do coletivo seria Rafael Xavier Castro, de 42 anos. Ele teria dito a passageiros que conseguiram se salvar que não teria condições de escapar por sua deficiência.



Gabriel é um dos 110 desaparecidos até o momento na cidade de Petrópolis. Ao todo, 178 pessoas morreram na tragédia provocada pelas chuvas na Região Serrana, na última terça-feira, há quase uma semana.