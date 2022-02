De acordo com Polícia Civil, Moïse Kabagambe foi espancado e morto no dia 24/01 por funcionários do quiosque onde trabalhava na Praia da Barra por cobrar diárias de trabalho, atrasadas. - Reprodução TV Globo

De acordo com Polícia Civil, Moïse Kabagambe foi espancado e morto no dia 24/01 por funcionários do quiosque onde trabalhava na Praia da Barra por cobrar diárias de trabalho, atrasadas. Reprodução TV Globo

Publicado 21/02/2022 23:01 | Atualizado 21/02/2022 23:30

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou nesta segunda-feira (21), Fábio Pirineus da Silva, Aleson Cristiano de Oliveira Fonseca e Brendon Luz da Silva pela morte de Moïse Kabagambe. Os três homens também tiveram a prisão preventiva solicitada por parte do órgão.



O MP informa na denúncia que os Fábio, Aleson e Brendon por homicídio e reforçam que Moïse foi agredido com requintes de crueldade, “como se fosse um animal peçonhento” e que os denunciados “com vontade livre e consciente de matar, em comunhão de desígnios entre si, agrediram a integridade corporal”, de Moïse.



De acordo com a denúncia do órgão, Brendon, conhecido como Tota, derrubou e imobilizou Moïse, que já dominado sem chance de defesa foi agredido também Fábio, vulgo Belo que o agrediu covardemente com um pedaço de madeira. E em seguida, Aleson, conhecido como Dezenove, deu continuidade às agressões contra o congolês.





A denúncia do MP aponta ainda que além da vítima ter sido agredida com golpes desferidos com um taco de beisebol, socos, chutes e tapas, o crime foi praticado por motivo fútil, decorrente de uma mera discussão. Uma vez que usados recursos que impossibilitaram a defesa da vítima mesmo percebendo que o jovem já não conseguia reagir às agressões.

Câmeras de segurança do quiosque Tropicália, flagraram o momento do crime:

Atenção! Imagens fortes.