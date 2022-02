Grupo de Operações com Cães (GOC) auxiliou na ação - Divulgação

Grupo de Operações com Cães (GOC) auxiliou na açãoDivulgação

Publicado 22/02/2022 12:11 | Atualizado 22/02/2022 12:12

Rio - Duas mulheres foram presas, na manhã desta terça-feira (22) ao transportaren um Fuzil de Assalto Colt, calibre 5.56 e duas pistolas de origem estrangeira Bersa calibre 9mm. A ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aconteceu na Serra das Araras, em Piraí.

fotogaleria

A ocorrência teve início quando agentes da PRF que faziam uma fiscalização na altura do Km 227 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) abordaram um ônibus intermunicipal com origem Curitiba, no Paraná, com destino ao Rio de Janeiro.Ao fiscalizar duas passageiras que estavam nas últimas poltronas o material foi encontrado. O arsenal estava em duas mochilas de ambas as mulheres que estavam no bagageiro do ônibus. A ação também com o apoio do Grupo de Operações com Cães (GOC).