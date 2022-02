Motoristas filmaram e fotografaram o incêndio enquanto passavam pela rodovia - Whatsapp O DIA

Motoristas filmaram e fotografaram o incêndio enquanto passavam pela rodoviaWhatsapp O DIA

Publicado 22/02/2022 10:37

Rio - Um carro pegou fogo na manhã desta terça-feira (22) na Via Dutra, em Nova Iguaçu (RJ). O incêndio aconteceu no km 13 da pista sentido Rio de Janeiro , na altura do bairro Vila Santo Antônio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h15 da manhã. O fogo foi controlado por uma equipe do Quartel de Nova Iguaçu, e ninguém ficou ferido.



Vídeos que circulam na internet mostram o momento do incêndio que ocupou uma faixa da rodovia, no sentido Rio, causando um congestionamento no trecho.