Rio - Três integrantes de uma quadrilha foram presos em flagrante, nesta segunda-feira (21), no momento em que extorquiam o dono de uma oficina mecânica que havia feito um empréstimo de R$ 35 mil, no bairro da Taquara, na Zona Oeste do Rio. A prisão foi realizada por policiais civis da 21ª DP (Bonsucesso) pelos crimes de agiotagem, extorsão e associação criminosa.



De acordo com a Polícia Civil, um agente da distrital estava dentro de seu carro estacionado, após deixar uma oficina mecânica no bairro, quando um veículo Honda CR-V preto parou próximo. Caio Marcelo Campos de Carvalho desceu e ficou olhando o automóvel do policial, gerando um alerta. Em seguida, um carro Land Rover branco parou atrás do primeiro automóvel dos criminosos, de onde saíram Claudio Ferreira e Damiana Sidneia de Oliveira Vieira.

Caio então chamou o dono da oficina mecânica e se encostou na traseira do veículo do policial, enquanto Claudio circulava o veículo do agente, sem conseguir ver o interior, por conta do insulfilme. Logo depois, os dois homens passaram a tratar de forma grosseira com o empresário. Segundo o policial que assistiu a cena e decidiu aguardar para ver o que aconteceria, Caio gesticulava e xingava a vítima dizendo: "você tem que pagar, você pegou o dinheiro com agiota, tem que pagar".

O criminoso ainda teria dito que, se necessário, pessoas armadas com fuzis iriam realizar a cobrança. As ameaças continuaram contra o homem e sua família, e Caio chegou a dizer que já havia um ex-presidiário 'matador', se referindo a Claudio, que também gesticulava contra o empresário e continuava incomodado com o carro do agente da distrital. O policial decidiu intervir e soube pela vítima que ela tinha feito um empréstimo de R$ 35 mil por meio de dez cheques no valor de R$ 9.780 cada.



Segundo o dono da oficina, após pagar a primeira parcela, Caio e Claudio queriam a escritura de sua casa como garantia do empréstimo a juros. O empresário relatou ainda que as ameaças eram feitas também pelo WhatsApp. O agente deu voz de prisão ao grupo e chamou apoio para conduzir a quadrilha para a delegacia.



Em consulta, foi verificado a existência do inquérito policial já relatado e enviado à Justiça, que tratou de uma investigação sobre Claudio ter em seu poder um veículo roubado, um fuzil e duas pistolas. Ele também já havia sido preso. O carro foi encontrado em Jacarepaguá e o criminoso indiciado por receptação. Todos os três presos já tinham anotações criminais.