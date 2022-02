Acidente entre carro e caminhão deixou cinco feridos em Guaratiba - Reprodução / Redes sociais

Publicado 22/02/2022 21:56

DIA, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que ela chegou a ser encaminha ao Hospital Municipal Pedro II, mas não resistiu aos ferimentos. Rio - Uma criança de 10 anos, que não teve o nome divulgado, morreu, na manhã desta segunda-feira (21), após o carro em que estava colidir com um caminhão na Avenida Dom João VI, sentido Campo Grande, próximo ao Centro Tecnológico do Exército (CTEx), no bairro de Guaratiba. Procurada pelo, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que ela chegou a ser encaminha ao Hospital Municipal Pedro II, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com as primeiras informações, ela estaria no veículo junto com outros quatro familiares: Genival da Silva, de 56 anos, Camila Silva, de 32, e uma outra menor de 2 anos. Eles foram socorridos ao Hospital Municipal Rocha Faria e já receberam alta. Outra ocupante do veículo é Germina Silva, de 52 anos, que está internada no Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul, em estado grave.

Ainda não há informações do que teria causado o acidente, nem a data e o local do enterro da criança de 10 anos.