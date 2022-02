Rogério de Andrade foi patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel - BANCO DE IMAGENS

Rogério de Andrade foi patrono da Mocidade Independente de Padre MiguelBANCO DE IMAGENS

Publicado 22/02/2022 20:43

Rio - A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta terça-feira, revogar a prisão preventiva do contraventor e patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel, Rogério de Andrade. O bicheiro é acusado de ser mandante da morte de Fernando Iggnácio, assassinado em novembro de 2020 no estacionamento de um heliponto no Recreio, Zona Oeste do Rio.Apesar do fim da prisão preventiva, o STF autorizou a continuação das investigações contra Andrade. “(…) No caso de surgimento de novos elementos de prova que efetivamente possam demonstrar a existência de justa causa, condição imprescindível da Ação Penal (…)”, justifica a decisão, divulgada pelo site Metrópoles.O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) considera que a morte de Fernando Iggnácio aconteceu por causa da disputa pelo território do jogo do bicho. No entanto, a defesa alega que não há provas que comprovem a participação de Andrade na morte de Iggnácio.Em março de 2021, a juíza Viviane Ramos de Faria, da 1ª Vara Criminal do Fórum da Capital, determinou a prisão preventiva de Rogério de Andrade pela morte de Fernando Iggnácio . No mesmo mês, o MPRJ denunciou Rogério de Andrade e mais cinco pessoas pelo assassinato do contraventor, no 10 de novembro de 2020, no estacionamento de um heliporto no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio . A vítima e o denunciado Rogério de Andrade, são, respectivamente, genro e sobrinho do falecido contraventor Castor de Andrade, que foi chefe do jogo do bicho no Estado.