Um mutirão foi formado para que novas covas fossem abertas no local - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 22/02/2022 18:53 | Atualizado 22/02/2022 20:17

Rio - A Prefeitura de Petrópolis informou que, até o momento, 153 vítimas da chuva que devastou a cidade foram sepultadas no cemitério municipal da cidade. Na última semana, um mutirão foi formado para que novas covas fossem abertas no local. Por causa do terreno íngreme onde foram cavadas as novas sepulturas, os caixões têm que ser levados nos ombros por familiares e amigos das vítimas.



De acordo com a pasta, na quarta-feira (16) apenas uma vítima foi enterrada. Na quinta (17), foram 17 pessoas. Na sexta-feira (18), foram 28 sepultamentos. No sábado (19), 44 enterros. No domingo (20), 24 vítimas sepultadas. Na segunda-feira (21), 16. E nesta terça-feira (22), foram 23 enterros.



Até o momento, o número de mortos chega a mais de 190 e desaparecidos superam os 60. As equipes de busca se dividem em três áreas principais — os setores Alfa, Bravo e Charlie, que abrangem regiões como o Morro da Oficina, a Rua Teresa, o Alto da Serra, a Chácara Flora, a Vila Felipe, Caxambu e localidades vizinhas.



O Corpo de Bombeiros atua em Petrópolis com uma equipe de 545 militares, incluindo socorristas de 16 estados. Além de 54 cães farejadores que auxiliam nos trabalhos de buscas que já duram sete dias.

Corpo de bombeiros encontram corpo de mulher grávida e seus dois filhos em Petrópolis



O Corpo de Bombeiros encontrou, na tarde desta terça-feira (22), os corpos de Joyce Roque da Silva, de 30 anos, que estava grávida de sete meses, e seus filhos Bernardo Roque da Silva, de 11 anos, e João Victor Roque da Silva, de 9, no bairro Chácara da Flora, em Petrópolis, Região Serrana do Rio. Além deles, uma criança de 2 anos também foi encontrada.

Logo após a tragédia causa pelas chuvas na última terça-feira (15), o pedreiro Josimar Luiz da Silva comoveu ao cavar sozinha o local onde ficava sua casa, na tentativa de resgatar a esposa e os filhos. Os corpos foram encontrados muitos metros de onde ficava a casa deles. O trabalho foi acompanhado por Josimar e outros parentes, não atuaram nas escavações.