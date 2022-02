Prisão foi feita por agentes da Seap e PRF - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 22/02/2022 18:27

Rio - Um homem, identificado como Leandro Ribeiro Caetano, o "Kit 169" foi preso na tarde desta terça-feira (22) por agentes da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Barra de São João, no município de Casimiro de Abreu, suspeito de ter matado o policial militar Alexsander Fernando Galdino Moura, em agosto 2021.

De acordo com a Polícia Civil, o assassino é integrante de uma organização criminosa que promove assaltos pela região onde aconteceu o crime. Ele foi identificado nesta tarde e estava sendo monitorado pelas equipes há mais de três meses.

"Foi um trabalho de excelência, onde as forças irmãs se empenharam dia e noite na captura do criminoso. A integração das polícias, com o serviço de inteligência, permitiu a localização do criminoso", destacou o subsecretário da Seap, Luciano Soares Filho.

O preso foi levado para a 128ª DP (Rio das Ostras), onde ficará a disposição da Justiça.