Para que os pequenos sejam imunizados, é necessário que os pais enviem uma autorização à escola - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 22/02/2022 16:28

Rio - A campanha de vacinação infantil contra a Covid-19 nas escolas municipais, promovida pela Prefeitura do Rio, já vacinou cerca de 60 mil crianças desde o início do projeto. Teve quem ficou feliz e deu um abraço apertado no Zé Gotinha e houve também quem chorasse e sentisse medo da picadinha. Entre as variadas reações infantis, o município do Rio de Janeiro já vacinou aproximadamente 350 mil crianças.



E a velocidade da vacinação vem aumentando com a parceria entre as escolas municipais e a Secretaria Municipal de Saúde. Desde o dia 14 deste mês, dia de aula é dia de vacina por conta da campanha Vacina na Escola da Secretária Municipal de Educação.



Todas as unidades que tiverem alunos com idades entre cinco e onze anos terão datas dedicadas à imunização. Datas específicas serão determinadas para cada uma das escolas, que será avisada com antecedência. Os pais podem participar, mas a presença não é obrigatória.



A Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação vêm fazendo uma busca ativa por alunos que ainda não tenham se vacinado e, para que um pequeno se vacine, basta que os pais enviem à escola uma autorização que libera a criança para tomar o imunizante.



Em um cenário de disseminação de notícias falsas, a relação de confiança que existe entre os alunos, os pais e a escola é essencial para assegurar aos pais e aos pequenos que a vacina é, sim, segura e deve ser tomada.



“Estamos atuando em todas as frente para garantir a proteção dos nossos alunos. Nosso papel aqui é conscientizar as famílias sobre a importância da vacinação e oferecer um novo espaço para que as crianças possam ser vacinadas, um espaço que elas já estão acostumadas, e não há opção melhor do que suas próprias escolas. Queremos facilitar e estimular ao máximo a vacinação infantil no Rio através do 'Vacina na Escola'. É a Saúde e a Educação trabalhando juntas pelos nossos carioquinhas”, declarou o secretário de Educação do Rio, Renan Ferreirinha.