Aplicativo já coleciona mais de 60 mil usuários - Divulgação/Umatch

Aplicativo já coleciona mais de 60 mil usuáriosDivulgação/Umatch

Publicado 22/02/2022 14:04 | Atualizado 22/02/2022 14:08

Rio - Os universitários do Rio de Janeiro que estão em busca de um relacionamento podem contar com um novo aliado, o aplicativo Umatch. Desenvolvido para a interação exclusiva de estudantes do ensino superior, o app está disponível para Android e iOS e já conta com mais de dois mil cariocas na fila que aguardam para começar a utilizar suas funcionalidades e, possivelmente, encontrar um novo amor.

A Umatch traz como grande diferencial a proposta de unir pessoas que estão na mesma fase da vida e tem uma maior chance de identificação, dando ao usuário a possibilidade de filtrar os perfis por curso, campus e faculdade da sua escolha. Para incentivar os usuários a interagirem, o aplicativo também conta com gamificação: objetivos diários que vão desde “tirar pessoas do vácuo” e curtir pessoas da mesma faculdade, ao iniciar uma conversa e curtir mais pessoas.

Para garantir que somente universitários utilizem a novidade, o Umatch traz como proposta a necessidade de um convite para o cadastro, que só pode ser dado por outros grupos já cadastrados no aplicativo. Após o cadastro, o perfil passa ainda por uma verificação, que exige o envio de documentos que comprovem o vínculo com a universidade, como boletos, carteira estudantil, comprovante de matrícula ou e-mail universitário.

Segundo os criadores, a chegada do app no Rio é estratégica, já que o estado é o 3º com maior número de universitários, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais, com cerca de 722 mil estudantes da rede pública e privada, de acordo com o Instituto Semesp.

Entre os mais de dois mil cariocas aguardando a liberação para se cadastrar, 307 são da Universidade Federal Do Rio De Janeiro (UFRJ), outros 200 da Universidade Federal Fluminense (UFF) e 190 da Faculdade de Economia e Finanças IBMEC (FACULDADES IBMEC).

“Em um mundo hiperconectado, queremos criar uma comunidade e confiança para esses estudantes, o desafio já não é somente conectar pessoas, mas sim aproximar pessoas que tenham os mesmos interesses. Enquanto universitários, sentíamos falta de um aplicativo de relacionamento exclusivo e, conversando com outras pessoas, percebemos que essa dor não era só nossa. A abertura ao Brasil é o próximo passo em direção ao nosso objetivo: construirmos a maior rede de integração universitária do mundo”, afirma Bruno Adami, CEO e cofundador da Umatch.



Criada por alunos da USP, a Umatch foi criada em outubro de 2020 e já conta com mais de 60 mil usuários, de 420 faculdades situadas no estado de São Paulo. Em outros estados, onde o aplicativo acaba de chegar, já são mais de 12 mil na fila de espera.