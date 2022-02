Idosa encontrada viva é retirada por retroescavadeira, único veículo que conseguiu chegar na Rua Teresa - REPRODUÇÃO DE VÍDEO/TV GLOBO

Idosa encontrada viva é retirada por retroescavadeira, único veículo que conseguiu chegar na Rua TeresaREPRODUÇÃO DE VÍDEO/TV GLOBO

Publicado 22/02/2022 13:57

Rio - Passa bem a idosa de quase 100 anos que emocionou o Brasil ao ser resgatada com vida após o temporal em Petrópolis, na semana passada. Dona Erondina da Silveira, de 95 anos, foi retirada pelas equipes socorristas em uma retroescavadeira, após passar horas 'ilhada' dentro de casa.

Dona Erondina dormia no momento em que começou a chuva do último dia 15, que causou destruição em Petrópolis. Ela morava no Alto da Serra, bairro mais afetado pela tragédia. Em entrevista ao portal 'g1', os netos de Erondina contaram que o imóvel em que ela morava ficou intacto, mas várias casas da vizinhança foram abaixo com os deslizamentos.

Na última quarta-feira (16), dia em que foi resgatada pelos bombeiros, Dona Erondina saiu pela janela e foi colocada em uma retroescavadeira - ela foi coberta por lençóis para não se machucar na pá do veículo. Ela passou um dia em observação na unidade de saúde Casa da Providência, e desde a semana passada está sob cuidados de filho no bairro Alto Paraíso.