Josimar com a mulher e os três filhos: apenas o mais velho (de boné branco) sobreviveu com o paiReprodução/Redes Sociais

Publicado 22/02/2022 15:55 | Atualizado 22/02/2022 19:50



Rio - Uma semana depois da tragédia que já deixou mais de 180 pessoas mortas em Petrópolis, na Região Serrana do Rio , ainda é possível se deparar com imagens impactantes que aconteceram na noite do dia 15 de fevereiro. A câmera de segurança de uma estamparia que funcionava no Morro da Oficina, um dos pontos mais afetados pelos deslizamentos e inundações, mostrou o momento exato em que o chão da fábrica é 'engolido' pelo solo.

Nas imagens, há pelo menos três homens trabalhando no local, que já estava sendo inundado pela água da chuva. O registro foi feito no dia 15 de fevereiro, às 18h34. O Corpo de Bombeiros confirmou que havia uma estamparia funcionando no Morro da Oficina e que as buscas neste ponto consta no mapeamento da área. Até o fechamento desta reportagem não foi confirmado se alguém sobreviveu ou se os corpos foram encontrados.

Veja o vídeo: aviso de imagens fortes

Vídeo forte: câmera de segurança mostra momento em que chão de estamparia no Morro da Oficina, em Petrópolis, desaba durante a forte chuva do dia 15 de fevereiro. #ODia



Créditos: Divulgação pic.twitter.com/W2ab9DuTCm — Jornal O Dia (@jornalodia) February 22, 2022

Oitavo dia de buscas

As buscas por desaparecidos em Petrópolis chegaram a seu oitavo dia nesta terça-feira. A tragédia provocada pelas chuvas na última semana se tornou a maior da história da cidade. De acordo com a prefeitura da cidade imperial, o maior desastre anterior foi causado por temporais em 1988, quando registrou 171 mortes.

As equipes de busca se dividem em três áreas principais — os setores Alfa, Bravo e Charlie, que abrangem regiões como o Morro da Oficina, a Rua Teresa, o Alto da Serra, a Chácara Flora, a Vila Felipe, Caxambu e localidades vizinhas. O posto de Comando Central está localizado no 15º Grupamento de Petrópolis.