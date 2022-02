Moradora de prédio à margem do rio Quitandinha flagrou momento em que ônibus afundavam. Gabriel é o jovem que tenta usar escada para alcançar a margem - Reprodução de vídeo

Rio - No nono dia de buscas pelas vítimas da forte chuva que caiu em Petrópolis, o Corpo de Bombeiros encontrou, na manhã desta quarta-feira (23), um corpo no Rio Quitandinha. As buscas foram intensificadas na região para localizar os passageiros dos dois ônibus que caíram dentro do canal na altura da Rua Washington Luiz, durante as chuvas do dia 15 de fevereiro. Segundo os militares que atuam no local, trata-se do corpo de um homem de cerca de 50 anos, ainda não identificado, que pode ser uma das vítimas que estavam nos coletivos.



Na terça-feira (22), bombeiros do quartel de Petrópolis encontram também uma perna mecânica no rio . Entre as vítimas que desapareceram na inundação do Rio Quitandinha, está Gabriel Vila Real, de 17 anos . O jovem aparece em um vídeo que mostra passageiros dos ônibus lutando para se salvar, enquanto os veículos afundavam no Rio Quitandinha. Ele e outras pessoas tentavam escalar no coletivo, que sumia na água barrenta. Em dado momento, algumas pessoas parecem chamar pelo nome de Gabriel.

Até o momento, o corpo dele ainda não foi encontrado. As buscas seguem, sem interrupções, nesta quarta-feira. As pessoas identificadas estão entre os 198 corpos que chegaram ao Instituto Médico Legal (IML). São 119 mulheres, 79 homens, e entre eles, 37 menores de idade. Há ainda nove despojos e 69 desaparecidos.

Segundo a corporação, 170 vítimas tiveram os corpos liberados e encaminhados para a funerária, outras aguardam a chegada das famílias. As buscas por vítimas entraram nesta quarta-feira no 9º dia.