Comlurb removeu 214 toneladas de resíduos em Petrópolis nesta quarta - Divulgação/Comlurb

Publicado 23/02/2022 20:30

Rio - As equipes da Comlurb voltaram a atuar em Petrópolis, nesta quarta-feira, ajudando na limpeza das ruas da cidade após o forte temporal da semana passada. O serviço chegou à Rua Visconde de Souza Franco, no Centro, com varrição da via; retirada de areia; raspagem de lama; remoção de resíduos; limpeza de ralo; capina; lavagem hidráulica com água de reuso; desobstrução do rio; e recolhimento de galhadas e de pedaços de troncos.



O trabalho foi feito com 46 garis, que contaram com apoio de dez caminhões basculantes, uma pipa d'água, duas pás mecânicas e três veículos para ações de manejo arbóreo, sendo um com cesto aéreo para podas, um para remoção de galhadas e um para destoca. Foram removidas 214 toneladas de resíduos, sendo 206 toneladas de lama e terra, e 8 toneladas de galhadas e pedaços de tronco, totalizando 863,2 toneladas de resíduos em três dias de trabalho.