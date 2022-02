Rua Teresa é um dos grandes atrativos da região - Reprodução

Rua Teresa é um dos grandes atrativos da regiãoReprodução

Publicado 23/02/2022 19:04

Petrópolis - Importante setor para o desenvolvimento econômico e social de Petrópolis, o turismo foi fortemente atingido pelas chuvas que atingiram o município na semana passada. Em plena retomada das atividades no pós-pandemia, o setor se preocupa com os impactos do temporal nas suas atividades .Já na semana passada, o Governo do Estado anunciou a linha de crédito ao empresariado da região. Ao todo, são R$ 50 milhões exclusivos para o segmento turístico, o que representa um quarto do total de R$ 200 milhões destinados ao programa “Reconstruir Petrópolis”. A ação foi intermediada pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e pela Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais (Sedeeri) e à AgeRio.

As linhas de crédito são operacionalizadas pela Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) e terão taxa de juros zero e carência de até 12 meses. Os recursos serão oferecidos para autônomos, informais, microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, além de pessoas jurídicas de diversos portes. Os valores estão divididos em três faixas: até R$ 5 mil para autônomos, informais e MEI, até R$ 50 mil para micro e pequenas empresas e até R$ 500 mil para pessoas jurídicas de diversos portes.

De acordo com o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, a cidade passa por um processo de limpeza e recuperação que será fundamental para fortalecer a retomada do fluxo turístico na Cidade Imperial.

– Esse produto das linhas de crédito foi desenvolvido junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais, para possibilitar que essa retomada seja o mais breve possível. O crédito e o acesso aos recursos financeiros já estão disponíveis. O valor de R$ 200 milhões é estimado inicialmente dentro do que é possível pelos recursos do Estado e, em conjunto, chegamos a essa destinação dos R$ 50 milhões para o setor turístico impactado pela tragédia – explica o secretário, Gustavo Tutuca.

No início da semana, a Setur-RJ promoveu um encontro com representantes da cadeia produtiva do setor para explicar o funcionamento do programa. A reunião aconteceu na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Petrópolis e reuniu empresários dos diversos meios como bares, restaurantes, hospedagem, agências, operadoras, entre outros.

Atividade turística em destinos não afetados

No fim da semana passada foi lançado nas redes sociais o movimento #AbracePetrópolis. O objetivo é divulgar e planejar iniciativas que contribuam não só para a revitalização do Centro Histórico do município, mas também incentivar o aquecimento das atividades econômicas e turísticas nos distritos que não foram afetados, como Itaipava, Posse, Secretário e Nogueira.

– É importante a reestruturação do Centro Histórico de Petrópolis e ressaltamos os distritos da cidade que não foram atingidos pelas chuvas. Neste momento, é importante pensarmos em como manter a roda da geração de emprego e renda funcionando. Convocamos a sociedade civil para que, juntos, possamos chamar a todos a olharem e abraçarem Petrópolis – conclui Gustavo Tutuca.