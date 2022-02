Familiares reclamam da demora para retirar homem que morreu em acidente em Santa Cruz - Foto: Whatsapp O Dia

Familiares reclamam da demora para retirar homem que morreu em acidente em Santa CruzFoto: Whatsapp O Dia

Publicado 23/02/2022 17:35

Rio - Familiares reclamam da demora na retirada do corpo de Itibere Silva, 72 anos, que morreu em um acidente de carro na madrugada desta quarta-feira em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Apesar do acidente ter sido registrado às 2h52, o homem foi retirado do local quase doze horas depois, às 13h11 desta quarta. Ao O DIA, o Corpo de Bombeiros explicou que ele só poderia ter sido levado ao Instituto Médico Legal (IML) após o fim da perícia, feita pela Polícia Civil.

"Quando eles acabam a perícia, levam a guia para delegacia e acionam o Corpo de Bombeiros. A gente só pode retirar o corpo depois que essa guia é expedida. O processo demorou porque depende desse documento. É considerado um crime se a gente retirar o corpo sem esse documento", afirmou.



O acidente aconteceu na Estrada Padre Guilherme Decaminada, na altura do número 19.056, em Santa Cruz. O quartel do Corpo de Bombeiros de Santa Cruz foi chamado para a ocorrência. Itibere Silva foi encontrado já morto no local.



Às 13h11, a Polícia Civil solicitou aos militares do Corpo de Bombeiros a remoção do corpo do homem. Ele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande, também na Zona Oeste do Rio.

A Polícia Civil não respondeu até o fechamento desta matéria. O espaço está aberto para posicionamento.