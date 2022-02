Parceria foi firmada entre a Prefeitura, Hotéis Rio e Deat - Marcos de Paula/Divulgação

Publicado 23/02/2022 16:47

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio do Centro de Operações Rio (COR), o Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município (Hotéis Rio) e a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) celebraram uma parceria para aumentar o monitoramento das regiões de maior movimentação turística da capital. Com o acordo, a Deat terá acesso às câmeras da Prefeitura que, em contrapartida, vai poder instalar novos equipamentos de vídeo no topo dos hotéis da Zona Sul e Centro.



"O COR está sempre em busca de melhorar o atendimento a ocorrências de mobilidade urbana e essa iniciativa nos permitirá a implantação de câmeras em coberturas de hotéis localizados em pontos estratégicos que iremos mapear. Além disso, essa parceria é muito importante porque permite que o monitoramento tenha outro foco, que é a segurança pública, feita pelos órgãos competentes", destacou o chefe-executivo do COR, Alexandre Cardeman.



Atualmente, são mais de mil câmeras de monitoramento, com previsão de ampliação para 10 mil até o fim do ano, instaladas pela PPP da Iluminação Pública – Consórcio Smart Luz. A parceria foi firmada durante encontro que reuniu, no COR, Cardeman; a delegada da Deat, Patrícia Alemany; e a superintendente do Hotéis Rio, Theresa Jansen.



Para a superintendente do Hotéis Rio as câmeras, com zoom de até 42%, permitirão o monitoramento eficiente e o mapeamento dos pontos sensíveis de ocorrência de delitos. Uma ação que aumentará a segurança dos cariocas, turistas e da rede hoteleira.



"Estamos muito felizes com esse avanço, principalmente, por saber da instalação de mais câmeras com esse alcance excelente, possibilitando maior precisão e agilidade na ação dos agentes de segurança" afirmou a superintendente.



De acordo com a delegada Patrícia Alemany, a integração das câmeras do poder público com as do setor hoteleiro são uma iniciativa de grande valia para a segurança. Ela frisou que a combinação de tecnologia com ações de inteligência vai permitir a melhoria da segurança nos pontos turísticos.