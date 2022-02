Projeto foi apresentado nesta quarta-feira, na Quadra do Salgueiro - Divulgação

Publicado 23/02/2022

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, apresentou oficialmente, nesta quarta-feira (23), o projeto Núcleos Cariocas, que tem o objetivo de levar atividades de cultura, esporte e lazer para regiões de vulnerabilidade social. Ao todo, são 75 núcleos em toda a cidade, atendendo crianças, adolescentes, adultos e idosos.



O projeto começou no dia 1º de fevereiro e pretende atender cada comunidade de acordo com suas necessidades específicas, segundo a SMAS, tendo a inserção cultural como alvo principal. "Ter as crianças ocupadas com atividades físicas, lúdicas, de lazer ou cultura é muito importante. Queremos transformar a vida dessas crianças na cidade inteira", afirmou a secretária de Assistência Social, Laura Carneiro, durante evento no Núcleo Raízes da Tijuca, na quadra do Morro do Salgueiro.



Cada núcleo oferece três modalidades de oficina, sendo uma de cultura e duas esportivas. A partir de metodologias e estratégias de execução específica, os professores levam em consideração cada território. Entre as modalidades estão oficinas socioeducativas, artesanato, capoeira, percussão, cultura corporal do movimento, dança, terapia funcional e futebol/futsal recreativo.



"Os núcleos funcionam de forma independente e cada um tem sua rotina, uns funcionam pela manhã, outros manhã e tarde ou tarde e noite. Tudo conforme a demanda da região. As atividades são propostas pelas próprias comunidades de acordo com a realidade local. Onde tem mais idoso, temos ginástica, terapia funcional. Onde tem mais crianças temos balé, capoeira", explicou o coordenador-geral do projeto Núcleos Cariocas, Jorge Dalta.



Os Núcleos Cariocas atuam em regiões com altos índices de risco e vulnerabilidade social, integrados aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).