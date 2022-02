Caio Douglas Nascimento está internado há três semanas - Reprodução/Redes Sociais

Caio Douglas Nascimento está internado há três semanas Reprodução/Redes Sociais

Publicado 23/02/2022 14:31

Rio - O jovem Caio Douglas Nascimento, de 17 anos, que foi baleado na cabeça após entrar por engano na Cidade Alta há três semanas, segue em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, segundo a direção do hospital. Internado desde o dia 1º de fevereiro, Caio já passou pelo procedimento de retirada do projétil do crânio, no dia 2 do mesmo mês.O adolescente estava no carro que a mãe dirigia, quando entraram por engano em uma rua que dá acesso à comunidade em Cordovil, Zona Norte do Rio. O veículo foi alvejado por criminosos da região, e um dos disparos atingiu a cabeça do jovem.Alexsandra do Nascimento, mãe de Caio, contou que vinha de Magé com o filho e estava indo para Irajá, onde moram, quando acabou confundindo o caminho e entrou na favela. Alexsandra chegou a ouvir os disparos e mandar o filho se abaixar para não ser atingido. A mulher não se feriu.