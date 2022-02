Prefeitura de Petrópolis abriga em depósito quase 400 carros retirados das ruas após tragédia - Reprodução TV Globo

Publicado 23/02/2022 13:37 | Atualizado 23/02/2022 13:57

fotogaleria Rio - A Prefeitura de Petrópolis já retirou quase 400 carros das ruas até a manhã desta quarta-feira. São veículos que foram arrastados pelas fortes chuvas da semana passada e que estavam espalhados pela cidade da Região Serrana do Rio, obstruindo as vias, em cima nas calçadas ou dentro dos rios.

Os veículos estão sendo levados para o pátio do Morin, que fica localizado na Avenida General Marciano Magalhães, 742, e os proprietários podem ir ao local para retirá-los. O agendamento da visita é feito por meio da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), por meio do número (24) 98848-0629, por mensagem por Whatsapp. De acordo com a CPTrans, nenhuma multa ou taxa serão cobradas.

Muitos carros estão destruídos e sujos de lama por causa da enxurrada. A remoção dos veículos seguirá pelos próximos dias.

Para conseguir a cobertura do seguro, inclusive o seguro de vida, o beneficiário deve entrar em contato com sua corretora de seguros ou seguradora. O diretor executivo do sindicato, Ronaldo Vilela, afirma que as empresas já montaram postos de atendimentos na cidade para agilizar o atendimento. Ele pondera que a dificuldade de locomoção na cidade e o transtorno emocional por conta do desastre dificultam o contato dos clientes com as seguradoras.



"As pessoas atingidas, que tiverem seguro, têm direito à cobertura. Seguro de automóvel, ao dano sofrido do automóvel, em caso da residência, no caso do comércio, lojas, e até o seguro de vida, por morte da pessoa em decorrência da tragédia".

Questionado sobre a existência de prazo para acionar a seguradora, Vilela afirmou que o período não é curto e estima que a partir dessa semana as condições para o contato devem estar melhores. "Hoje, as seguradoras dispõe de uma série de canais de atendimento. As seguradoras têm uma preocupação muito grande, principalmente neste desastre que ocorreu em Petrópolis", completa.



Este tipo de evento é coberto por um tipo de categoria denominada "cobertura compreensiva", que assegura eventos como alagamento e outros tipos provocados pela natureza. Segundo Vilela, a categoria é adotada pela maioria dos segurados. "O corretor orienta e a cobertura não é muito cara. A maioria contrata a cobertura compreensiva, decorrente desses fatos da natureza", tranquiliza.



Além de automóveis, também podem ser segurados motocicleta, ônibus, caminhão, entre outros. "Hoje a maioria das pessoas contrata essa cobertura. Não onera o preço e dá garantia", finaliza.