Breaking do Verão, evento realizado no fim de semana com a iniciativa do programa "Zonas de Cultura" - Gui Espinola / Prefeitura do Rio

Breaking do Verão, evento realizado no fim de semana com a iniciativa do programa "Zonas de Cultura"Gui Espinola / Prefeitura do Rio

Publicado 23/02/2022 12:55 | Atualizado 23/02/2022 16:04

Rio - A Prefeitura do Rio iniciou em janeiro deste ano a implementação do programa “Zonas de Cultura”, que visa "madureirizar" a cidade. Madureira, localizada na Zona Norte do Rio é o primeiro a bairro a fazer parte do programa e receberá pagamento de bolsas de desenvolvimento cultural, apoio a eventos e a ações culturais com impacto no território.

fotogaleria



“Madureira já é zona de cultura, o que faltava era o poder público chegar. Na minha primeira conversa com o prefeito Eduardo Paes em dezembro eu expus que grandes cidades do mundo se desenvolveram no campo da economia criativa com investimentos em cultura nos territórios”, destaca o secretário municipal de Cultura, Marcus Faustini. “Madureira já é zona de cultura, o que faltava era o poder público chegar. Na minha primeira conversa com o prefeito Eduardo Paes em dezembro eu expus que grandes cidades do mundo se desenvolveram no campo da economia criativa com investimentos em cultura nos territórios”, destaca o secretário municipal de Cultura, Marcus Faustini.

A Lei Municipal de Incentivo existe desde 2013, a maior do país em termos de recursos, e Madureira, um bairro conhecido como "Berço do Samba", só captava 0,5% do incentivo. A nível de comparação, Lagoa, Botafogo e Centro captavam juntos 60%.



O programa visa modificar a partir de março o urbanismo no entorno do viaduto de Madureira, onde estão o espaço cultural da Central Única das Favelas (CUFA) e o Baile Charme. Também é planejada a construção de um novo ponto turístico com uma parede azulejada com o escrito "I Love Madureira", na Praça das Mães. Além disso, são esperadas ações culturais no bairro com artistas locais.



Até 2024, a cidade vai ganhar outras Zonas de Cultura: Santa Cruz (zona Oeste) e Cais do Valongo (Centro). De acordo com o Plano Estratégico da prefeitura, a meta é mobilizar até três milhões de pessoas com este programa e transformar Madureira em um polo de turismo.





*Estagiária sob supervisão de Beatriz Perez