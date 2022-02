Ônibus elétrico foi parte do projeto 'Verão Verde' - Gui Espindola / Prefeitura do Rio

Publicado 23/02/2022 14:31

Rio - A Secretaria Municipal de Cultura do Rio ainda não tem previsão de volta da tour com o ônibus elétrico que visava realçar Madureira, bairro da Zona Norte, como área de turismo. Por ser uma iniciativa sazonal, ou seja, dependendo das estações, foi planejado para circular somente até o final de janeiro. O projeto foi importante por facilitar a circulação pelo subúrbio do Rio de Janeiro por turistas. Além de desenvolver a economia criativa e cultura da região.

O ônibus elétrico, parte do projeto “Verão Verde", circulou dos meses de novembro a janeiro em todos os finais de semana pelos pontos turísticos de Madureira. Alguns desses pontos eram: Palácio 450; Portelinha/Feira das Yabás; Portela; CUFA/Viaduto Prefeito Negrão de Lima; Mercadão de Madureira; Estádio Aniceto Moscoso/Madureira Esporte Clube e Império Serrano.

A implementação dessa tour por Madureira foi parte do programa anunciado pela Prefeitura do Rio em agosto de 2021, chamado "Zonas de Cultura". A tour inteira possuía 10 km de distância e duração de aproximadamente 60 minutos. Com esse projeto, o Rio se tornou a primeira cidade no Brasil a ter um ônibus elétrico em plena atividade cultural até o momento da sua pausa.



Por ser elétrico, o ônibus possui uma bateria que pode ser carregada entre quatro e cinco horas para uma autonomia de 250 km. O passeio de ônibus elétrico é uma forma de torná-lo ecologicamente correto, porque esse tipo de veículo não polui com gases a atmosfera e também não emite ruídos.