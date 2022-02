Animal foi resgatado com vida por militar do Corpo de Bombeiros - Reprodução de vídeo

Publicado 23/02/2022 13:57 | Atualizado 23/02/2022 14:30

Debilitado, mas se mexendo, o animal foi retirado da lama por socorristas em uma das áreas mais afetadas por deslizamentos nas chuvas que atingiram a cidade imperial, na última terça-feira (15). Rio - Um gato foi resgatado com vida após nove dias sobre os escombros em Petrópolis, na Região Serrana, nesta quarta-feira.em uma das áreas mais afetadas por deslizamentos nas chuvas que atingiram a cidade imperial, na última terça-feira (15). Até o momento, 198 pessoas morreram e mais de 60 seguem desaparecidas.

O animal estava sobre a lama em área afetada por deslizamentos onde ficava a Rua Sargento Boening. Após ser resgatado, o gato foi levado para um posto de apoio do Corpo de Bombeiros e aguarda a avaliação de um profissional veterinário. Agentes do programa RJPet, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, devem prestar atendimento ao animal.

Um vídeo foi feito por militares que acompanhavam as ações de busca no local. Nas imagens, é possível ver o animal se mexendo, completamente sujo de lama, mas ainda ativo. Uma das pessoas que acompanha o resgate chega a comentar: "Gatinho, você perdeu as seis vidas".

De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, a Coordenadoria de Bem-Estar Animal (Cobea) já resgatou mais de 200 animais que estavam em áreas atingidas pelos deslizamentos de terra na cidade imperial. A maioria formada por cães e gatos está sendo levada para casas temporárias. Os lares foram cadastrados pela prefeitura. Os animais feridos foram levados para clínicas que atuam voluntariamente no tratamento desses pets.

Tragédia

Até o momento, as chuvas e enchentes que atingiram a cidade de Petrópolis já mataram 198 pessoas e deixam desaparecidas mais de 60. Os deslizamentos de terra da última terça-feira (15) transformaram a cidade em um grande depósito de lama e escombros, que foram empurrados das áreas residenciais em morros que compõem o centro da cidade. Pelo menos 66 pontos de deslizamentos foram confirmados pelas autoridades.