A Igreja Batista faz trabalho de acolhimento às famílias no IML de Petrópolis - Marco Antonio Pereira

Publicado 23/02/2022 08:18 | Atualizado 23/02/2022 08:43

fotogaleria Rio - A Polícia Civil informou, na manhã desta quarta-feira, que já identificou 181 vítimas do temporal que caiu na semana passada em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. As pessoas identificadas estão entre os 198 corpos que chegaram ao Instituto Médico Legal (IML). São 119 mulheres, 79 homens, e entre eles, 37 menores de idade. Há ainda nove despojos e 69 desaparecidos.

Segundo a corporação, 170 vítimas tiveram os corpos liberados e encaminhados para a funerária, outras aguardam a chegada das famílias. As buscas por vítimas entraram nesta quarta-feira no 9º dia.

DNA

A coleta de DNA está sendo feita no Clube Petropolitano, localizado na Avenida Roberto Silveira, n° 82, no Centro, de 9h às 12h e de 13h às 17h, estritamente para as pessoas convocadas para o dia agendado. O local é estratégico para dar mais conforto às famílias das vítimas.

Este agendamento pode ser feito por qualquer morador na unidade da DDPA instalada na Sala Lilás, no PRPTC de Petrópolis, e também no núcleo da DDPA instalado dentro do Clube Petropolitano. Após a confecção da registro, a DDPA entrará em contato com a família cadastrada.

Para facilitar a locomoção até o Clube Petropolitano, a Polícia Civil disponibilizará um ônibus, que terá como ponto de partida um mercado localizado na Rua Teresa, no Centro da cidade, saindo às 8h30 e às 12h30. Cada família que coletar DNA receberá uma cesta básica, por meio de uma parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

O material genético será colhido através de mucosa bucal e o resultado dos exames leva em média dez dias para ficar pronto.