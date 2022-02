Fórum Regional de Turismo - André Melo/Divulgação Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro

Publicado 23/02/2022 08:00

Nova Iguaçu - Importante polo econômico e cultural do estado do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense recebeu nesta terça-feira mais uma edição do 'Fórum Regional de Turismo Fluminense'. Realizado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) esta edição leva o nome de Baixada Verde, em alusão ao complexo de ecoturismo e aventura que abrange 10 municípios e tem objetivo e fomentar o turismo em toda região.

O evento foi realizado no Shopping Nova Iguaçu e teve a presença de diversas autoridades, entre prefeitos da Baixada, deputados e secretários municipais de turismo. A palestra de abertura ficou por conta do Secretário Estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, que destacou a importância do Baixada Verde não só para o mapa do turismo fluminense, como também para a retomada econômica da região e do estado no período pós-pandemia.

"Nós temos 12 regiões turísticas no estado, algumas mais desenvolvidas, com uma consistência maior para o turismo. Mas temos outras com um grande potencial e o trabalho da secretaria de governo é fomentar o desenvolvimento destas regiões. A Baixada por muito tempo foi estigmatizada, mas tem um polo industrial e de serviços muito bom. A região tem uma estrutura muito boa e preparada para receber o público e isso tudo serve como base para o nosso trabalho de desenvolvimento da Baixada Verde", disse Tutuca.

Edições anteriores do Fórum já foram realizadas nas regiões do Vale do Café, Costa Verde, Serrana e Costa do Sol. E de acordo com o secretário Gustavo Tutuca, outras mais virão, sempre com o objetivo de retomar e fortalecer o turismo nas regiões sede do evento. "A gente tem a missão de promover a retomada do turismo, que foi o setor que mais sofreu. É um planejamento do nosso trabalho, uma determinação do governador Claudio Castro. Nós estamos realizando esses fóruns pois cada região tem a sua própria característica e o seu potencial a ser desenvolvido. Já fizemos edições anteriores que foram excelentes, temos essa de hoje e outras virão", completou.

Além dos painéis e palestras voltados para o turismo, que eram realizados em uma das salas de cinema do Shopping, nos outros pisos havia stands de artesanato, comidas típicas e outros produtos característicos de cada município integrante da Baixada Fluminense. Já no terceiro piso, grupos de teatro e de música da Baixada se revezaram em apresentações em um palco na praça de alimentação.

A psicóloga Fernanda Lopes estava passeando com a filha quando viu as atrações e soube da realização do Fórum. Moradora de Queimados, mas nascida em Nova Iguaçu, ela comprou alguns produtos de artesanato e assistiu a parte dos shows. No fim elogiou a iniciativa de fortalecimento da identidade do morador da Baixada.

"Não sabia que estava tendo esse evento. Vim ver umas roupas para o aniversário da minha filha e me surpreendi. Comprei umas coisinhas, pois gosto de artesanato e estou vendo as apresentações. Acho muito boa essa ideia e fortalecer turismo, tem muita coisa boa de se visitar aqui", afirmou.