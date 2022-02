Equipes de limpeza enviadas pelo governo do estado já retiraram 26,5 mil toneladas de lixo e entulhos das ruas de Petrópolis - Divulgação/ Seinfra

Publicado 23/02/2022 07:29 | Atualizado 23/02/2022 07:58

Rio - A cidade de Petrópolis, a Região Serrana do Rio, tem previsão de sol e aumento de nuvens, com pancadas de chuva na parte da tarde e noite desta quarta-feira. De acordo com informações do Climatempo, a probabilidade de chover 25mm fica em torno de 90% e a temperatura varia de 19°C a 28°C. As buscas por desaparecidos após forte chuva do último dia 15 continuam.