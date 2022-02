Rua alagada no bairro Mosela - Reprodução

Rua alagada no bairro MoselaReprodução

Publicado 22/02/2022 16:09 | Atualizado 22/02/2022 18:22

Rio - Uma forte chuva voltou a atingir a cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, na tarde desta terça-feira (22). Segundo relatos de moradores, há vários pontos de alagamentos e bolsões d'água. Os bairros mais atingidos até o momento são Bingen, Mosela, Quitandinha e Valparaíso. A Secretaria de Defesa Civil acionou as sirenes de todos os distritos para alertar sobre a ocorrência de chuva no município, que pode ter intensidade moderada a forte ao longo da tarde e da noite.



Por conta da chuva, um pedaço da Rua Bingen cedeu e interditou completamente a via. Militares, que estão dando apoio ao município, já atuam no local. No bairro Mosela, uma rua virou um grande rio por conta da intensidade da chuva. Confira:

Volta a chover em Petrópolis, que Deus nos ajude e nos proteja pic.twitter.com/z0BUIaQN9x — Eliana Coelho (@ElianaC22348785) February 22, 2022 A Defesa Civil orienta que a população fique atenta aos avisos que ainda podem ser atualizados. Ao sinal de emergência os telefones 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros) devem ser acionados.

Maior tragédia da história completa uma semana

As equipes de busca se dividem em três áreas principais — os setores Alfa, Bravo e Charlie, que abrangem regiões como o Morro da Oficina, a Rua Teresa, o Alto da Serra, a Chácara Flora, a Vila Felipe, Caxambu e localidades vizinhas. O posto de Comando Central está localizado no 15º Grupamento de Petrópolis.