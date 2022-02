Policial do Bope - Arquivo O Dia

Publicado 23/02/2022 06:40

Rio - Policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) fazem operação no Complexo da Maré na manhã desta quarta-feira (23). As equipes atuam na comunidade da Vila do João e no Timbau.

Durante a madrugada, houve relatos de tiroteio na localidade conhecida como Salsa e Merengue. Nas redes sociais, moradores se espantaram com o confronto ainda cedo, antes das 5h. "04h52 da manhã e o tiro comendo solto pela Vila do João e Vila do Pinheiro, misericórdia", disse um morador. Outro contou que um veículo blindado da polícia está na via principal da Vila do João.