Publicado 24/02/2022 00:00

O Governo Federal estuda liberar novos saques do FGTS. Mais do que justo que os trabalhadores, muitos fora do mercado de trabalho mas com saldo no Fundo, possam movimentar o valor. É positivo para todos.

Há 100 anos as mulheres conquistavam o direito ao voto. De lá pra cá, a paridade de gêneros anda a passos lentos. Muitas conquistas são impostas por lei, o que é lamentável.