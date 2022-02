As garrafas estavam sendo transportadas dentro de duas malas de viagem - Divulgação/Polícia Federal

As garrafas estavam sendo transportadas dentro de duas malas de viagemDivulgação/Polícia Federal

Publicado 24/02/2022 09:36 | Atualizado 24/02/2022 09:43

Rio - Um estrangeiro de 50 anos foi preso, na tarde de quarta-feira (23), em flagrante pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio, transportando 22 garrafas que continham cocaína diluída em vinho.



Natural da Malásia, o homem tentava embarcar em um voo com destino a Lisboa, Portugal, onde as garrafas deveriam ser entregues, quando foi surpreendido por policiais federais da Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional no Galeão (DEAIN), que detectou a presença da droga no líquido.



O criminoso foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça Federal e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

