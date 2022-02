Detran-RJ atende moradores de Petrópolis - Foto: Divulgação / Detran-RJ

Publicado 24/02/2022 21:20

Rio - No primeiro dia do novo posto do Centro, o Detran-RJ atendeu 90 moradores de Petrópolis, nesta quinta-feira. Das 9h às 16h, são oferecidos serviços de identificação civil e de habilitação, além de uma Unidade de Serviços de Veículos (USV), para processos administrativos e atendimentos que não precisam de vistoria.

“É fundamental essa parceria, num espaço central na cidade de Petrópolis, porque a gente tem a oportunidade de minimizar um pouco as perdas desses moradores que ficaram sem seus documentos”, disse o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder. “Aqui estão sendo tiradas carteiras de identidade, segundas vias de habilitação e também as certidões de nascimento e de casamento necessárias para as segundas vias desses documentos”, completou.

A costureira Aline de Alencar, 41 anos, está alojada no abrigo Santo Antônio, no Alto da Serra, e ressaltou a importância de receber nova carteira de identidade. "Sem o documento de identidade não somos ninguém. Fui trazida pela van que o Detran disponibilizou, e já estou voltando para o alojamento. Foi tudo muito rápido. Agora posso requerer meu auxílio. Estou muito feliz, de verdade", disse.



Foram atendidos nesta quinta no posto do Detran no Sesc Quitandinha 80 moradores que perderam os documentos no temporal. Lá, são emitidas carteiras de identidade e segundas vias de habilitação. Nos dois postos, o atendimento acontecerá nesta sexta-feira, no sábado e na segunda de Carnaval. Depois, será retomado na quarta-feira, a partir de meio-dia.



O atendimento é por ordem de chegada e não há necessidade de agendamento prévio. Os desabrigados que forem atendidos nestes postos, nos primeiros dias, receberão cestas básicas. O Detran disponibilizou duas vans para buscar nos abrigos os moradores que perderam os documentos e levá-los aos postos.

Confira os horários especiais para Petrópolis:



- Posto do Detran.RJ - Identidade, Habilitação e Veículos:

Endereço - Rua da Imperatriz, 327, Centro

Atendimento 5ª, 6ª, sábado e 2ª-feira - de 9h às 16h, sem necessidade de agendamento

4ª feira de Cinzas - Após as 13h



- Posto do Detran.RJ no Parque de Exposições de Itaipava - Vistoria e outros serviços de veículos:

Endereço - Estrada União e Indústria, 10.000, Itaipava

Atendimento 5ª feira de 10h às 16h; 6ª e sábado de 9h às 16h

4ª feira de Cinzas - Após as 13h

Funcionamento até a reabertura do posto do Alto da Serra



- Posto Sesc Quitandinha (desde o dia 18/2):

Endereço - Avenida Joaquim Rolla, número 2, Quitandinha

Atendimento 5ª, 6ª, sábado e 2ª-feira - de 9h às 16h, sem necessidade de agendamento

4ª feira de Cinzas - Após as 13h