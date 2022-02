Prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (18) - Reprodução

Publicado 24/02/2022 19:34 | Atualizado 24/02/2022 20:37

Rio - O Prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo (PSB), realizou nesta quinta-feira(24), nova coletiva de imprensa para falar sobre as ações que a prefeitura do município tem realizado para auxiliar na reorganização da cidade e no auxílio às vítimas das fortes chuvas que assolaram o município no último dia 15/02, e iniciou a coletiva dizendo que está em conversas avançadas com a Câmara de Vereadores para que seja aprovado um projeto de lei que isente as famílias que foram vítimas das fortes chuvas, e que serão beneficiadas com o aluguel social, do pagamento de demais impostos como o IPTU e taxa de lixo. Disse ainda que pretende evoluir com as conversas para a possibilidade de isenção de contas de prestação de serviços básicos como água e luz. Estas últimas o prefeito declarou que contará com compreensão das concessionárias que fornecem os serviços na cidade.

“Estamos conversando para pensar no que mais pode ser feito para isentar essas famílias beneficiadas pelo aluguel social, para que possam ter um respiro. Vamos agilizar a possibilidade da isenção do pagamento do IPTU, taxa de lixo entre outras. Nós pensamos ainda em relação aos outros impostos de contas básicas como as contas de água e luz, mais para frente falaremos sobre isso”.

O prefeito anunciou também a inclusão de novos beneficiários para receberem o Cartão Imperial, programa já existente, com o qual famílias em vulnerabilidade por conta das chuvas, receberão R$ 70 que será pago mensalmente e servirá como ajuda complementar na renda.

“É mais uma ajuda de custo para quem já perdeu muito”, reforça Bomtempo.

Rubens falou sobre o projeto do Plano Municipal de Defesa Civil, que será elaborado pelo município com o apoio das forças armadas. A ideia do plano é fazer um mapeamento da cidade e pensar forças de trabalho e gestão de recursos para prevenção de riscos e novos desastres naturais, reordenamento de uso dos espaços que possam representar perigo para a sociedade.

Perguntado sobre o impacto que as isenções de impostos pretendidas por ele para ajudar a população possa causar nos cofres públicos do município já abalados pelas necessidades de ações emergenciais de reconstrução e ações sociais, Rubens não soube dar exatidão mas salientou que já conversou com o governo federal para que Petrópolis tenha impostos federais isentos de pagamento. Que conseguiu com a Caixa Econômica Federal (CEF), a suspensão de pagamentos, por pelo menos seis meses, de empréstimo que a prefeitura tem com o banco e vem pagando, assim os recursos municipais passam a ser mais centralizados para a ajuda social:

“Conseguimos conversar com a Caixa e suspender o pagamento por seis meses de um empréstimo de 96 parcelas feito pela gestão anterior. Neste momento não dá para cumprir com esse pagamento".