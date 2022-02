A agente tentou 'se livrar' do trabalho durante o Carnaval - Reprodução

Publicado 25/02/2022 13:27 | Atualizado 25/02/2022 14:08

Rio - Uma funcionária comissionada do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio (Detro) foi afastada dos serviços nesta quinta-feira (24) após fraudar um atestado médico para não trabalhar nos dias de Carnaval. A mulher, que não teve a identidade revelada, será exonerada de seu cargo.

O atestado fraudado foi descoberto 24 horas depois de ser entregue ao órgão pelo núcleo de inteligência, que desconfiou da veracidade do documento por ter sido entregue dias depois que a escala de trabalho da equipe que a funcionária integrava foi divulgada.

De acordo com o Detro, a mulher, que era lotada no posto do Detro de Nova Iguaçu, será intimada pela polícia e deverá prestar depoimento para explicar o caso.