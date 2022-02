Interior do Bar interditado pela Prefeitura nesta quinta-feira (24) - Divulgação / Bar Bukowski

Interior do Bar interditado pela Prefeitura nesta quinta-feira (24)Divulgação / Bar Bukowski

Rio - O Bar Bukowski, um dos mais famosos da Zona Sul do Rio, foi interditado pela Vigilância Sanitária na noite desta quinta-feira (24). Fundado em 1997, em um casarão na Rua Álvaro Ramos, em Botafogo, o espaço é uma das mais antigas casas de rock do Brasil. Segundo a Prefeitura, o estabelecimento estava atuando além das condições permitidas pelo alvará, que foi caçado pelo município.

Esta não foi a primeira intervenção realizada contra o local. A Secretaria Municipal de Ordem Pública já havia emitido diversas notificações, mas o Bukowski seguiu infringindo as normas de funcionamento. De acordo com a Prefeitura, já foram tomadas todas as medidas administrativas possíveis contra o espaço, dentre elas, uma denúncia feita diretamente à Polícia. Outras multas, autuações e interdições também foram realizadas contra o bar.

A administração do estabelecimento não foi localizada. O jornal O Dia aguarda o posicionamento do Bar Bukowski sobre o ocorrido.