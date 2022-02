Agentes da Detro estiveram na Rodoviária Novo Rio nesta sexta - Divulgação

Publicado 25/02/2022 10:33 | Atualizado 25/02/2022 11:06

Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) deu início à operação “Carnaval” nesta sexta-feira. O objetivo da pasta é coibir o transporte de passageiros sem autorização e verificar o transporte regular em terminais rodoviários. As ações ocorrerão ao longo de todo o feriado até a próxima quinta-feira.

Agentes estão nas rodoviárias do estado, nas estradas e no Aeroporto Santos Dumont, totalizando mais de 20 pontos de fiscalização. Na manhã desta sexta-feira, um carro particular que fazia o transporte ilegal foi autuado na Rodoviária do Rio. Um coletivo que faria o percurso Rio/Campos foi multado pois, o motorista ia seguir viagem mesmo com o vidro quebrado. Após a fiscalização ele foi autuado e removido para a garagem da empresa.



Nos ônibus regularizados, os fiscais do Detro-RJ verificam o estado de conservação dos veículos, a documentação de porte obrigatório, iluminação do coletivo, limpeza, funcionamento do aparelho de ar condicionado, além do cumprimento das normas de acessibilidade.



"O transporte irregular coloca em risco a vida dos passageiros, uma vez que não existem garantias sobre as condições dos veículos, além do registro do condutor. Em caso de acidente, os ocupantes perdem o direito ao seguro", destaca o departamento.



O balanço da operação será feito na próxima quinta-feira, após o término do feriado.