Publicado 26/02/2022 00:00

Os trabalhadores, que já sofrem diariamente com o caos do transporte público, foram pegos de surpresa com a greve dos funcionários do BRT. Todos têm o direito e devem reivindicar o que acham justo, mas colocar a população nessa situação foi lamentável.



A invasão da Ucrânia pela Rússia poderá ser sentida aqui também pelos impactos financeiros. Além do combustível, já vilão da inflação, o impacto em cadeias produtivas pode elevar o preço, por exemplo, do pão e do macarrão. Há de se aguardar, mas é importante se planejar.