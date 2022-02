O instrutor de tiro Edson Shoiti Hara Júnior - Reprodução

O instrutor de tiro Edson Shoiti Hara JúniorReprodução

Publicado 25/02/2022 20:05

Rio - Um instrutor de tiro e sua esposa foram mortos a tiros, nesta quinta-feira, em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Edson Shoit Hara Junior, conhecido como Shozinho, de 47 anos, e Clara Aline Chaves Cardoso, de 38, estavam em um sítio na Estrada do Caçador, quando foram surpreendidos por homens armados por volta de meio dia. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

O instrutor e a sua esposa eram proprietários do sítio. Um caseiro que trabalhava no local havia saído horas antes da chegada do casal, por isso não presenciou o ataque a tiros. Segundo informações preliminares, ao chegar no imóvel, o funcionário encontrou os patões caídos, sem vida, e chamou a polícia.

Edson trabalhava como instrutor de tiros, mas também era empresário do ramo de informática na região de Itaguaí. Ele chegou a ser nomeado Secretário de Saúde do município e posteriormente passou a chefe de gabinete do prefeito Weslei Pereira, em 2016. A esposa também era empresária no ramo de confecção.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). De acordo com a especializada, perícia foi realizada no local, testemunhas foram ouvidas e diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.