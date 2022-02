Usuária da Rodovia Niterói-Manilha registra o trânsito parado neste sábado (26). - Thalita Silva

Usuária da Rodovia Niterói-Manilha registra o trânsito parado neste sábado (26).Thalita Silva

Publicado 26/02/2022 09:19 | Atualizado 26/02/2022 12:51

Rio - Os cariocas que deixam a cidade do Rio para aproveitar o feriado de Carnaval encontram o trânsito lento nas principais rodovias do estado neste sábado (26). O trânsito está congestionado na Avenida Brasil, desde Bonsucesso, e na Linha Vermelha, desde o Fundão, até o acesso para a Ponte Rio-Niterói, que tem tempo de travessia de até 35 minutos, de acordo com a Ecoponte.

Em direção a Região dos Lagos, a BR-101 também apresenta quase 30 km de lentidão, entre Niterói e Itaboraí, pela grande quantidade de veículos. Algumas pessoas estão encontrando dificuldade em saber que horas irão chegar ao seu destino, como a assistente administrativa Thalita Silva, 21, que saiu de casa às 6h30 na esperança de chegar cedo em Rio das Ostras. "Um trajeto que leva em torno de uma hora e já está durando mais de três horas", afirmou.

Trânsito parado na Linha Vermelha, na altura da Infraero, para quem vai sentido Ponte Rio-Niterói. #ODia



Crédito: Leitora Isabela Rincon pic.twitter.com/IKGk3K5HfF — Jornal O Dia (@jornalodia) February 26, 2022

Antes, ela morava na Região dos Lagos e agora que precisa voltar durante os feriados notou como os engarrafamentos se prolongam. "No Ano Novo foi esse caos também, levei oito horas de Rio das Ostras até o Rio de Janeiro", relembra a jovem.

Quem chega à Região dos Lagos encontra fluxo de trânsito intenso na Via Lagos, mas sem retenção, na pista com sentido Costa do Sol.

Já na rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, os motoristas encontram tráfego lento nas alturas de Nova Iguaçu e São João de Meriti desde a manhã. Para a alternativa de subir a Serra pela BR-040, o motorista também encontrará lentidão em Caxias nos acessos à rodovia pela Avenida Brasil e Linha Vermelha devido ao intenso fluxo de veículos. Segundo a Concer, concessionária da rodovia, é notado um movimento intenso também no pedágio de Caxias, em ambos os sentidos.

* Estagiária sob supervisão de Adriano Araujo