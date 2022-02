Foliões se divertem em Bloco de Rua de Carnaval, desobedecendo de decreto municipal de proibição. - Foto : Reginaldo Pimenta - O Dia

Foliões se divertem em Bloco de Rua de Carnaval, desobedecendo de decreto municipal de proibição. Foto : Reginaldo Pimenta - O Dia

Publicado 26/02/2022 17:08 | Atualizado 26/02/2022 18:02

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) , em ação conjunta com a Guarda Municipal (GM), desmobilizou na Região Central da cidade pequenos blocos que se aglomeravam e desfilavam pelas ruas históricas das adjacências da Praça Mauá na manhã e início da tarde deste sábado. Fotos e vídeos circulam desde a manhã onde muitas pessoas se aglomeravam em pequenos grupos. Procurada pelo DIA, a Seop respondeu que atua na desmobilização desses eventos e que conta com a conscientização e a colaboração da população para evitar participar de eventos do tipo.

A Secretaria disse alguns blocos pequenos que tentaram sair pela região central e a Guarda Municipal interveio, desmobilizando os grupos. Ainda segundo a Seop, os foliões se dispersaram e voltaram a se reunir mais pra frente em outras ruas na direção do Morro da Providência, onde houve nova intervenção.



Falamos também com a presidente da associação de blocos de carnaval de rua do Rio de Janeiro (Sebastiana), Rita Fernandes que reforçou:



“Os blocos associados ao Sebastiana estão mantendo o acordo firmado em janeiro deste ano com o Comitê Científico da Prefeitura do Rio para que ninguém desfilasse, orientados em aguardar nova avaliação dos órgãos competentes e que enxergassem a possibilidade de baixo risco de contaminação pelo vírus da covid-19. Portanto nenhum dos blocos que forem flagrados desfilando por esses dias, fazem parte da Sebastiana”. Sanlientou.



A esteticista Paula Martins, 35 anos, moradora da Gamboa, Região Central do Rio, que ama o carnaval, revelou que não vai se privar de curtir o mínimo que seja e que discorda das proibições dos blocos de rua sendo que os clubes privados estão todos com agendas lotadas. “Eu acho um ato político, sabe? Poder se divertir e ocupar as ruas no carnaval “proibido” enquanto eles querem entubar a volta dos bailinhos fechados. Essa falsa falta de segurança em torno da pandemia que já está bem controlada e estamos a maioria com a terceira dose, então ok”.



Procurada pela reportagem, a Polícia Militar, disse que "segue à disposição dos órgãos municipais para apoiar nas ações de ordenamento".

Prefeitura havia cancelado desfiles de blocos em janeiro



A prefeitura do Rio cancelou os desfiles de blocos de rua em janeiro deste ano, tendo em vista as informações com dados epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde que apontam o alto risco de novo aumento de casos de covid-19, uma vez que o município encontra-se em período de queda no número de internações e óbitos. De acordo com previsão da prefeitura, até então as datas para que se realizem comemorações de Carnaval, estão previstas para o próximo mês de abril.