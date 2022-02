Circuito "Delícias do Rio" acontece durante o mês de março - Divulgação

Circuito "Delícias do Rio" acontece durante o mês de marçoDivulgação

Publicado 27/02/2022 10:31 | Atualizado 27/02/2022 10:32

Rio - Para comemorar os 457 anos do Rio, bares e restaurantes cariocas foram convidados pela Prefeitura a desenvolver um prato, sobremesa ou petisco inspirado na cidade. Com isso, 200 estabelecimentos fazem parte do circuito "Delícias do Rio", oferecendo diferentes iguarias. A iniciativa acontece durante todo o mês de março, começando no dia 1º, data do aniversário da cidade.



O objetivo do projeto é que o evento se torne uma agenda anual, valorizando a gastronomia carioca. Dentre os participantes, estão quiosques da orla, restaurantes de hotéis, além de bares e restaurantes dos 23 polos gastronômicos, como o de Santa Teresa, Baixo Gávea, Largo de Benfica e Região Portuária.





Além de estar espalhado por toda a cidade, a intenção do circuito é que as criações dos restaurantes traduzam diferentes tipos de experiência. De chinelo ou pé na areia, o quiosque Gosto de Mar, em Copacabana, serve a lagosta imperial. Também há opções mais caras, como o Picadinho do Copa, no restaurante Pérgula, no Copacabana Palace. Os botequins tradicionais, como Mangue Seco, na Rua do Lavradio, podem servir como meio-termo. A lista com os estabelecimentos, pratos e preços está disponível Os pratos têm diferentes preços. O mais barato, por R$ 5, é a unidade do bolinho de bacalhau do bar Nova Esperança, no Centro. Já o mais caro é a paleta de cordeiro do rodízio da Churrascaria Palace, em Copacabana, por R$ 189.Além de estar espalhado por toda a cidade, a intenção do circuito é que as criações dos restaurantes traduzam diferentes tipos de experiência. De chinelo ou pé na areia, o quiosque Gosto de Mar, em Copacabana, serve a lagosta imperial. Também há opções mais caras, como o Picadinho do Copa, no restaurante Pérgula, no Copacabana Palace. Os botequins tradicionais, como Mangue Seco, na Rua do Lavradio, podem servir como meio-termo. A lista com os estabelecimentos, pratos e preços está disponível aqui

O circuito é realizado por meio da Riotur, em parceria com a Coordenadoria Executiva de Diálogos Setoriais (CEDI-Segovi); a OrlaRio, concessionária dos quiosques da orla; a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e o Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro (SindRio).



"O Rio é uma metrópole marcada por sua multiplicidade cultural. Traduzir esta pluralidade em um prato que seja a cara da cidade não é uma missão fácil, mas este desafio é o que confere ainda mais sabor a esta iniciativa. Por meio do “Delícias do Rio”, queremos fortalecer e encorajar a nossa gastronomia local e mostrar seu lugar fundamental na identidade carioca”, afirmou Marcelo Calero, secretário municipal de Governo e Integridade (Segovi).

A presidente da Riotur, Daniela Maia, também falou sobre suas expectativas para o projeto que tem início neste ano e comemora os 457 anos da cidade.

"A Cidade do Rio além de ser maravilhosa, é deliciosa e, através da 1ª edição do "Delícias do Rio", inspirada nos cariocas, celebramos o aniversário da cidade com um maravilhoso roteiro gastronômico para todos os gostos e preços! Um verdadeiro festival de delícias! A gastronomia da cidade merece destaque e atenção. Temos opções variadas, celebradas, magníficas! São experiências que situam o Rio num roteiro gastronômico tal qual grandes cidades espalhadas ao redor do mundo. E é isso que queremos, dizer para o carioca e para os turistas que temos a oferecer um paladar de primazia. E, no mês de aniversário da cidade, a gastronomia é uma âncora para o turismo."