Polícia Civil investiga foto de três mulheres de biquíni posando em viatura da corporaçãoReprodução/Redes Sociais

Publicado 27/02/2022 20:07

Rio - A Corregedoria Geral da Polícia Civil (CGPOL) informou, neste domingo, que está investigando a foto de três mulheres de biquíni posando em uma viatura da corporação. Na imagem que circula nas redes sociais não é possível identificar a placa do veículo, que foi tampada antes da publicação.



Informações iniciais apontam que a foto teria sido publicada no Instagram, mas já foi apagada após a repercussão do caso. Em nota, a Polícia Civil informou que "a conduta é considerada de natureza grave e o agente poderá ser demitido."

No dia 23 de fevereiro, a Corregedoria Geral de Polícia Civil concluiu um outro caso envolvendo uma mulher nua no interior da 129ª DP (Iguaba Grande) . Nesta situação, a foto foi feita em setembro de 2021 e se tratava de uma companheira de um policial da própria distrital. O caso foi alvo de investigações após as imagens da mulher vazarem na internet e, em sequência, viralizarem. O policial foi afastado e segue sem exercer suas funções.

Em fotos e vídeos, é possível ver a mulher, totalmente nua subindo as escadas da distrital, como se estivesse realizando um ensaio fotográfico Letycia Rocha (RC24h)

De acordo com o resultado parcial do procedimento, o casal teria aguardado o movimento na unidade cair, durante o turno do inspetor, para tirar as fotos. Nos registros, é possível ver a mulher completamente nua caminhando pela unidade policial, subindo as escadas e saindo de uma viatura estacionada na porta da delegacia.