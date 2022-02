Luana Bittencourt estava internada na UTI do Hospital Ferreira Machado, em Campos (RJ), após ser atingida com três disparados pelo marido, José Ricardo. Não resistiu e morreu. Foto: Reprodução das Redes Sociais. - Luana Bittencourt - Foto: Reprodução das Redes Socias

Luana Bittencourt estava internada na UTI do Hospital Ferreira Machado, em Campos (RJ), após ser atingida com três disparados pelo marido, José Ricardo. Não resistiu e morreu. Foto: Reprodução das Redes Sociais.Luana Bittencourt - Foto: Reprodução das Redes Socias

Publicado 27/02/2022 19:46 | Atualizado 27/02/2022 19:52

Rio - Foi sepultado na tarde deste domingo (17) o corpo da professora Luana Bittencourt, 46 anos, que foi baleada com três tiros pelo marido José Ricardo Ribeiro, 54, em um estacionamento no Centro de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Ela estava internada desde o dia 3 de fevereiro no Hospital Municipal Ferreira Machado, não resistiu e morreu no sábado (26/02).

Os disparos desferidos por José Ricardo, que é policial civil aposentado, atingiram o tórax e abdômen de Luana.

Ricardo foi preso pela Polícia Rodoviária Federal dois dias depois do crime, na BR-101, na altura de Casimiro de Abreu.

Nas redes sociais, o primo de Luana, Leo Bittencourt, desabafou: "Que tristeza absurda! Adeus minha prima querida, vítima de feminicidio. Vai deixar um buraco de saudades em todos nós. Meus profundos sentimentos aos tios e primos”.



O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Campos.