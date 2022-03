A parceria entre o Ministério Público do Rio e o Detran-RJ atenderá moradores que perderam os documentos na tragédia de Petrópolis - Foto: Divulgação / Detran-RJ

Publicado 28/02/2022 19:59

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), em parceria com o Detran-RJ, oferecem às vítimas da tragédia em Petrópolis um novo posto de atendimento móvel para a emissão de documentos. A parceria foi idealizada após as chuvas que se abateram sobre a cidade no último dia 15 de fevereiro, após o procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, e o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder, visitarem o município.

Nesta segunda-feira (28), a procuradora de Justiça Patrícia Leite Carvão, coordenadora-geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana, reuniu-se com a servidora da Comissão Permanente Multidisciplinar de Erradicação do Subregistro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica (COESUB/MPRJ), Tula Brasileiro, e com os assessores da presidência do Detran-RJ, Pierre Meireles, Carlos Alberto Reis e Guilherme Zanatta, para oficializar a ação integrada, que começa a funcionar a partir de quinta-feira, na praça Alcides Sodré.

O veículo servirá de base para a emissão de segundas vias de carteira de identidade, de carteira nacional de habilitação e outros documentos de regularização de veículos, com atendimento gratuito. Equipes de psicólogos e assistentes sociais do MPRJ irão realizar uma busca ativa nos abrigos da cidade e encaminhar as pessoas que precisam retirar novos documentos para o novo posto, que vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

"Muitas pessoas perderam toda a documentação durante a tragédia. Nós temos a COESUB/MPRJ, mas precisamos do apoio do Detran-RJ para a emissão efetiva destes documentos. Então nos reunimos para definir o local mais adequado e abrangente e, além de disponibilizarmos o ônibus do MPRJ para este atendimento, também será realizada uma busca ativa nos abrigos da cidade, pela Equipe Técnica do MPRJ, para encaminhamento das pessoas que precisam de documentos para o novo posto de atendimento", afirmou Patrícia Leite Carvão.

"Firmamos essa parceria no sentido de somar forças, para criar uma condição de atendimento que facilite a vida da população, viabilizando a questão da emissão das carteiras de identidade e de habilitação da população atingida. Alinhamos o que seria viável para termos um posto que atenda de maneira efetiva as pessoas que perderam seus documentos durante as chuvas. Estaremos trabalhando aqui em prol da população enquanto houver necessidade", destaca o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.

O Detran-RJ fornecerá a estrutura logística e de atendimento, além de realizar o transporte das pessoas dos abrigos até o novo posto, de maneira a facilitar a emissão da documentação. Desde o início desta ação, o departamento também já distribuiu mais de 20 toneladas de doações para os desabrigados, entre roupas, comida, água, produtos de limpeza, de higiene pessoal, entre outros itens, levando os produtos para abrigos e para áreas de difícil acesso.

Este é o quinto posto de atendimento aos desabrigados oferecido pelo Detran-RJ em Petrópolis. Os outros funcionam no Sesc Quintadinha, na Rua da Imperatriz 327 (também no Centro do município), no Parque Municipal de Itaipava e no Colégio Estadual Rui Barbosa (este último desativado na semana passada).