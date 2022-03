Ônibus intermunicipais ficarão mais caros no Estado do Rio de Janeiro - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Ônibus intermunicipais ficarão mais caros no Estado do Rio de JaneiroMARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 28/02/2022 18:22

Rio - A partir desta terça-feira (1), passageiros vão pagar mais caro nas tarifas de ônibus intermunicipais do estado do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito na sexta-feira (25) pelo Departamento de Transportes (Detro-RJ). Inicialmente, as tarifas seriam reajustadas da seguinte maneira: 18,51% para ônibus entre municípios da Região Metropolitana; 11,13% para serviços urbanos não metropolitanos; e 7,74% para ônibus rodoviários não metropolitanos.



No entanto, por conta da crise econômica, o governo do Rio determinou um reajuste menor para não pesar no bolso dos passageiros. Os reajustes ficaram da seguinte maneira: 10% para ônibus que circulam pela Região Metropolitana; 6% para ônibus urbanos não metropolitanos; 4,18% para ônibus rodoviários não metropolitanos.

Entram no cálculo as regiões por onde circulam os ônibus, a média de passageiros transportados e os tipos de veículos utilizados. O último reajuste havia sido há mais de três anos.