Foliões no Largo da Prainha subindo a ladeira do escorrega na Praça Mauá, na Zona Portuária do RioFábio Costa/ Agência O Dia

Publicado 28/02/2022 14:28 | Atualizado 28/02/2022 15:04

Rio - Foliões continuam aproveitando ao máximo o clima de curtição do Carnaval na cidade do Rio. Nesta segunda-feira, mesmo sem a presença dos blocos tradicionais e autorizados pela Prefeitura do Rio, cariocas e turistas se reuniram na Zona Portuária do Rio. Com muito glitter, fantasias e música, os foliões não se incomodaram com o calor de quase 36ºC.

Nos arredores da Praça Mauá, um dos principais pontos para saídas de bloquinhos, centenas de pessoas se juntaram para aproveitar a manhã e o início da tarde. A estudante Maria Luiza Villar, de 24 anos, foi acompanhada de três amigas para aproveitar a folia. Fantasiada, ela contou que optou por ir para os blocos de rua pois há muitas festas fechadas que o seu grupo não teria condições de pagar.

Já para a estudante Luna Coifman, ir aos blocos menores do Centro da cidade é um costume de todo Carnaval e esse ano não foi diferente. "Pra mim o Carnaval é um símbolo de resistência, é um símbolo de amor. Tá todo mundo com sorrindo bobo no rosto e as vezes nem sabe o motivo de estar sorrindo. O Carnaval é um momento que as pessoas podem ser quem elas são, sem medo das críticas, simplesmente ser", disse.

Os foliões também subiram a famosa ladeira do escorrega, na Praça Mauá, fazendo muita festa e muita euforia, típico de um Carnaval carioca.

Foliões, no Largo da Prainha, subindo a ladeira do escorrega na Praça Mauá, Zona Portuária do Rio, nesta segunda de Carnaval



Mesmo considerados a essência do Carnaval, os blocos de improviso estão sendo dispersados por agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop), pois estão proibidos, de acordo com o veto do prefeito Eduardo Paes. Neste fim de semana, oito blocos foram dispersados por agentes da Seop , três no sábado (26) e cinco no domingo (27). Segundo o secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale, a proibição dos desfiles pela Guarda Municipal se dá, principalmente, para o "bom funcionamento da cidade".

Ainda de acordo com a secretaria, 1.260 agentes têm realizado diariamente fiscalização.