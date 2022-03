Ato reuniu manifestantes em frente ao consulado da Rússia no Rio - Arquivo Pessoal

Publicado 28/02/2022 22:44

Rio - Cerca de 80 pessoas, entre ucranianos, russos e brasileiros, participaram de uma manifestação em frente ao Consulado da Rússia, no Leblon, na Zona Sul do Rio, na tarde desta segunda-feira (28). Segurando cartazes e gritando palavras de ordem, os manifestantantes criticavam a invasão da Rússia na Ucrânia.



O grupo protestava contra a guerra entre os dois países e pedia paz. Entre os manifestantes estava Volodymyr Zaitsev, 58 anos, natural de Kiev, capital da Ucrânia. Há sete anos morando no Rio, o professor de química na Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio) informou que protestava "contra uma invasão injusta e ideológica no seu país".



"A guerra é da Rússia é por ideologia, por não compreender que somos um povo livre, um líder que quer mostrar para o mundo que ele tem poder, que ele manda. Minha família está lá, meu povo está sofrendo, essa guerra nós nunca provocamos", disse.



Volodymyr ressaltou a adesão de muitos turistas ucranianos que já se encontravam na cidade como turistas e, com o início do conflito, não puderam retornar ao país de origem. "Essas pessoas vieram ao Brasil, ao Rio para passear, e agora assistem pela televisão as imagens da destruição de toda uma história de vida, nossa Ucrânia sendo destruída”.



A reportagem tenta contato por telefone com o Consulado da Rússia. O espaço está aberto para manifestações.