Abel Braga afirmou que no Tricolor não existe time B - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 01/03/2022 00:00

Sob o comando de Abel Braga, o Fluminense vive grande fase neste início de temporada. O técnico estreou com desconfiança e derrota. Mas os números não mentem. Já são nove vitórias consecutivas, vencendo os três clássicos disputados e entrando em campo hoje com a vantagem do empate para conquista de vaga na próxima fase da pré-Libertadores. Tudo isso, rodando o elenco. Abelão afirmou que no Tricolor não existe time B. Como de fato, além da mescla entre jovens e veteranos, quase todos já tiveram oportunidade como titular na equipe.





ISLA FORA DO FLAMENGO

No Flamengo, um simples empate com o Resende já é motivo de fortes cobranças da torcida. Para piorar, um dos jogadores do elenco, bastante contestado nos últimos meses, também pisou feio na bola. Isla foi retirado da lista de relacionados no domingo por relatar um mal-estar. No mesmo dia, postou vídeo se divertindo numa balada. A multa aplicada pelo clube não deve acalmar os ânimos dos torcedores, que exigem saída imediata do lateral.

ACORDA, JOHN TEXTOR!

John Textor, investidor do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Primeiro, perdeu para o Flamengo, sem esboçar reação. Depois teve uma derrota acachapante diante da Portuguesa. Já faz tempo que alerto sobre a condição atual do Botafogo. Textor precisa acelerar o processo na busca por reforços, se quiser realmente ter um time forte na Série A. Futebol não é um negócio como outro qualquer. E o tempo está correndo contra o Glorioso.

NO VASCO, MUITAS INCERTEZAS

Será o Carioca parâmetro para avaliar um time em relação ao Brasileirão? O elenco atual do Vasco é suficiente para estar no G4 e retornar à elite do futebol? A partida contra o Fluminense deixou muitas dúvidas. O time, que até então, vinha demonstrando ser melhor que o do ano passado, mostrou muitos pontos fracos no clássico. Pior que, no momento, não tem como reforçar esse elenco e cresceu o número de concorrentes fortes na Série B.