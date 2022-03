A primeira galeria do Túnel Rebouças foi interditada após a ocorrência policial para apurar um suposto arrastão - Reprodução

A primeira galeria do Túnel Rebouças foi interditada após a ocorrência policial para apurar um suposto arrastãoReprodução

Publicado 28/02/2022 21:58

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio confirmou, via redes sociais, uma ocorrência policial que deixou o Túnel Rebouças parcialmente interditado no fim da tarde desta segunda-feira. Uma série de publicações na internet sugeriu um suposto arrastão no sentido Centro.

VIA LIBERADA | TÚNEL REBOUÇAS: finalizada a ocorrência policial que causava bloqueios na primeira galeria da via, sentido Centro. Trânsito segue congestionado com reflexos nas avenidas Borges de Medeiros e Epitácio Pessoa.



Túnel Santa Bárbara continua sendo a melhor opção. https://t.co/6vdLV7Wvbi — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) February 28, 2022

Algumas imagens que circulam nas redes sociais revelam motoristas curiosos fora de veículos e outros manobrando os carros na contramão. Acionada, a Polícia Militar chegou a interditar uma faixa da galeria da via, o que refletiu no congestionado registrado nas avenidas Borges de Medeiros e Epitácio Pessoa. Ao tomar conhecimento da situação, o policiamento reforçado no local.