Publicado 28/02/2022 19:00

Rio - Um homem de 48 anos foi morto a tiros, na manhã desta segunda-feira (28), dentro da própria residência em Valença, no Sul Fluminense. Segundo a Polícia Militar, agentes foram acionados para a Rua Ernesto Aguiar, no Distrito de Barão de Juaparnã.

Ainda de acordo com a corporação, os militares foram recebidos pela esposa da vítima. A casa foi periciada e foram constatados ferimentos na cabeça, no ombro e no tronco do homem que foi atingido por nove disparos.



Na ação, a polícia apreendeu 14 estojos de calibre nove milímetros e um projétil sem uso, nas dependências do imovel.